Бастующие критикуют «приказ о возвращении на работу»

Photo : YONHAP News

Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов, который шестой день подряд проводит всеобщую забастовку, подверг критике решение властей издать «приказ о возвращении на работу». 29 ноября представители организации заявили, что забастовку водителей правительство преподносит, как массовый отказ от работы, выразив намерение принудительно вернуть бастующих к работе, чем нарушает базовые права, гарантированные Конституцией. Подчёркивается, что «приказ о возвращении на работу» является нарушением Конвенции международной организации труда. В этот день союз провёл митинги протеста против решения правительства. Бастующие заявили, что не примут меры давления со стороны правительства, продолжив протестные выступления. Ранее министерство сухопутных территорий и транспорта и Союз солидарности грузоперевозчиков провели переговоры, в ходе которых стороны лишь обозначили свои позиции, не добившись никаких подвижек в разрешении спора.