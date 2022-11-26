ВВС РК участвуют в операции «Рождественская капля»

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Южнокорейские военно-воздушные силы совместно с американскими военными принимают участие в гуманитарной операции Christmas Drop («Рождественская капля») в Южно-Тихоокеанском регионе. Это старая традиция американских ВВС, начало которой положено в 1952 году. Тогда экипаж одного из военных самолётов, выполняя миссию над Микронезийским морем, сбросил гуманитарную помощь островитянам. В наши дни военные сбрасывают такие предметы как рыболовные сети, строительные материалы, продовольствие и многое другое. Проводится данная акция ежегодно в декабре. Южнокорейские ВВС принимают в ней участие с прошлого года по приглашению американских военных. В этом году в акции участвуют также Япония, Австралия и Новая Зеландия. Со стороны РК участвуют группа из 30 человек и грузовой самолёт С-130 из состава 15-й эскадрильи особого назначения. В период с 4 по 9 декабря они трижды сбросят на 10 островов Микронезии медикаменты, предметы первой необходимости и одежду.