Президент РК – соучредитель Второго саммита за демократию

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29-30 марта следующего года президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден, а также главы Нидерландов, Замбии и Коста-Рики совместно проведут Второй саммит за демократию. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники предстоящего мероприятия, которое пройдёт в формате видеоконференции, поделятся с мировым сообществом опытом демократизации и борьбы с коррупцией. Как отмечается в совместном заявлении, опубликованном пятью странами, участники саммита расскажут, как применение ценностей демократии помогает решению насущных мировых проблем. 29 марта пройдёт пленарное заседание, а на следующий день будут организованы региональные встречи, в которых примут участие представители правительств и общественных организаций. РК будет председателем встречи Индо-Тихоокеанского региона по борьбе с коррупцией. Первый саммит за демократию организовал в декабре прошлого года президент США Джо Байден в качестве меры противодействия подъёму авторитаризма и ослаблению демократии в мире. В нём приняли участие около 110 стран, обсудивших вопросы прав человека, борьбы с авторитаризмом и коррупцией.