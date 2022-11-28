США не против развития отношений между Сеулом и Пекином

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РК может одновременно развивать отношения как с США, так и с Китаем, несмотря на обостряющуюся конкуренцию между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил старший директор по Восточной Азии и Океании Совета национальной безопасности США Эдгар Каган, выступая 29 ноября на семинаре «Между орлом и драконом: вызовы и возможности для Сеула в американо-китайской конкуренции». Он был организован вашингтонским аналитическим институтом Wilson Center. По словам Кагана, США не считают «несовместимым прочный союз между США и РК с плодотворными отношениями между РК с КНР». Две страны, играющие важную роль в регионе «усиливают друг друга», поэтому РК нужно поддерживать «крепкие и продуктивные отношения с КНР»,- отметил американский представитель. «Мы не хотим призывать РК делать то, что противоречит её интересам»,- подчеркнул он. Замечания Эдгара Кагана прозвучали после того, как президент РК Юн Сок Ёль во время своих недавних визитов в Камбоджу и Индонезию обнародовал новую индо-тихоокеанскую стратегию Сеула. После этого ряд экспертов высказали мнение, что призыв южнокорейского лидера создать «свободный, мирный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион» направлен на сближение РК и США против Китая.