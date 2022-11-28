МИД РК снизил уровень предупреждения о зарубежных поездках

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МИД РК снизил уровень предупреждения о поездках в 24 страны, в числе которых США, Великобритания, Германия и Франция. Рекомендация воздержаться от поездок в эти страны, соответствующая второму уровню предупреждения, была заменена на призыв проявить осторожность, соответствующий первому уровню. Как отметили в МИД, такое решение принято с учётом эпидемической ситуации и действующих карантинных мер в конкретных странах. В отношении девяти стран, среди которых Шри-Ланка и Камерун, специальное предупреждение о поездках, рекомендующее отменить посещение этих стран, снижено до второго уровня. При этом специальное предупреждение сохраняется в отношении 12 стран, включая Россию и ЮАР. Запрет на посещение Украины, Афганистана, Йемена, Ирака и Сомали сохранён.