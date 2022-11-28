Польша выплатила 30% суммы контракта на поставку истребителей

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В сентябре РК и Польша заключили крупный контракт, в рамках которого Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI) поставит 48 истребителей FA-50 на общую сумму около 3 млрд долларов. Через два месяца Польша внесла предоплату в размере 800 млн долларов, тем самым подтвердив готовность выполнить контракт. Это примерно 30% окончательной суммы, в то время как предоплата при заключении военных контрактов обычно составляет 10% общей суммы, а сроки выплаты с учётом масштабов могут достигать одного года. Однако польская сторона заплатила больше и быстрее. Одновременно, по данным военных источников, Польша попросила РК чётко следовать срокам поставки истребителей до 2028 года. Это может быть связано со стремлением Варшавы восполнить военный арсенал, который опустел из-за поддержки Украины. 29 ноября правительство Польши и 18 южнокорейских оборонных компаний, в том числе KAI, провели конференцию, обсудив контракт на оснащение FA-50 дополнительным вооружением. Польские военные, в частности, хотят, чтобы истребители оснащались южнокорейскими авиационными ракетами KGGB с инерциально-спутниковой системой наведения и американскими управляемыми ракетами AMRAAM. Представитель Корейского агентства оборонного развития Ю Хён Гын отметил, что в ходе конференции стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Южнокорейские компании представили системы вооружений, по которым можно развивать сотрудничество. Были также затронуты вопросы создания международной лётной школы для подготовки пилотов и дополнительных поставок систем обслуживания.