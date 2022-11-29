Правительство и бастующие водители не смогли договориться

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30 ноября представители правительства и Союза солидарности грузоперевозчиков предприняли вторую попытку договориться, но не достигли компромисса. Представители профсоюза требуют введения постоянной системы гарантий стабильного дохода водителей и расширения списка наименований грузов, в отношении которых она действует. Представители министерства сухопутных территорий и транспорта предлагают продлить действие системы на три года без расширения наименований грузов. Это была вторая безуспешная попытка достичь компромисса. Тем временем подготовлены 350 уведомлений для водителей цементовозов о необходимости выполнить «приказ о возвращении на работу». Это 14% из примерно 2,5 тысяч водителей, работающих в данном сегменте. Между тем, уведомления направлены лишь 20 забастовщикам, чьи адреса удалось установить. Дело в том, что многие работодатели отказываются сотрудничать с правительством, отказываясь предоставлять личную информацию водителей. Учитывая время, которое потребуется на получение личных данных водителей и отправку приказа, изменений в ходе забастовки можно ожидать не ранее конца недели. После получения уведомления водитель обязан вернуться на работу в течение суток. Иначе ему грозит наказание в виде приостановки лицензии, тюремного заключения сроком до трёх лет или штрафа до 30 млн вон (22,5 тыс. долларов).