Самолёты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО РК

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30 ноября два китайских и шесть российских боевых самолётов без предварительного уведомления вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) РК над Восточным морем. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, в 5:48 утра два китайских бомбардировщика H-6 вошли в KADIZ из района в 126 км к северо-западу от острова Иодо, затопленной скалы к югу от острова Чечжудо, и покинули зону в 6:13. В 6:44 те же бомбардировщики вновь вошли в KADIZ из района к северо-востоку от города Пхохана и покинули зону в 7:07. Затем шесть российских самолётов - четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два китайских бомбардировщика H-6 влетели в KADIZ из района в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо в 12:18 и покинули зону в 12:36. По мнению военных экспертов, РК и Китай проводят совместные учения. Южнокорейские военные предприняли ответные меры, подняв в воздух истребители F-15K.