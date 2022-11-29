МИД РК выразил соболезнования в связи со смертью Цзян Цзэминя

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Министерство иностранных дел РК выразило соболезнования семье бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, который скончался 30 ноября на 97-м году жизни, отметив его вклад в развитие отношений между двумя странами. Правительство РК высоко ценит его роль в установлении дипломатических отношений между Сеулом и Пекином в 1992 году,- говорится в заявлении МИД. Цзян Цзэминь был первым китайским лидером, посетившим РК. В ноябре 1995 года он встречался с тогдашним президентом страны Ким Ён Самом. Находясь у власти с 1993 по 2003 год, он 10 раз встречался с южнокорейскими президентами и помог заложить основы экономического сотрудничества между двумя странами. РК не будет направлять официальную делегацию на похороны бывшего китайского лидера. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, китайское правительство решило не принимать иностранные делегации или представителей с выражением соболезнования.