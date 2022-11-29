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Экономика

Рост экономики в третьем квартале составил 0,3%

Write: 2022-12-01 13:36:22Update: 2022-12-01 16:33:20

Рост экономики в третьем квартале составил 0,3%

Photo : YONHAP News

В третьем квартале 2022 года рост южнокорейской экономики составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря росту инвестиций в производственные мощности и активизации частного потребления после отмены мер социального дистанцирования. Об этом свидетельствуют данные Банка Кореи, опубликованные 1 декабря. Тенденция к росту сохраняется девятый квартал подряд. Рост частного потребления составил 1,7%, а затраты правительства возросли на 0,1%. Инвестиции в основной капитал выросли на 7,9%. При этом инвестиции в строительство снизились на 0,2%. Несмотря на снижение продаж полупроводников, южнокорейский экспорт вырос на 1,1%. Однако темпы роста импорта оказались значительно выше и составили 6%. Реальный валовой национальный доход страны за указанный период снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
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