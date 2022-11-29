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Политика

Вице-премьер призвал Национальное собрание утвердить бюджет

Write: 2022-12-01 14:00:54Update: 2022-12-01 16:35:44

Вице-премьер призвал Национальное собрание утвердить бюджет

Photo : KBS News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо призвал Национальное собрание как можно скорее рассмотреть и принять бюджет на следующий год. Выступая 1 декабря в Корейской федерации малого и среднего бизнеса, вице-премьер напомнил, что законопроекты о бюджете и пересмотре налогового кодекса представлены в Национальное собрание ещё в сентябре. Крайним сроком является 2 декабря. Он предупредил, что в 2023 году экономическая ситуация будет ещё более сложной. Затягивание с утверждением бюджета будет препятствовать досрочному началу финансирования социального обеспечения, создания рабочих мест и поддержки малого бизнеса. Говоря о текущих экономических условиях, премьер отметил, что в результате резкого падения экспорта в ноябре по сравнению с октябрём страна столкнётся со значительным дефицитом торгового баланса. На этом фоне забастовка профсоюза водителей грузовиков негативно сказывается на общей экономической активности. Вице-премьер призвал дальнобойщиков прекратить забастовку и незамедлительно вернуться на работу. 
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