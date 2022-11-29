В РК начали действовать меры по снижению концентрации микропыли

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С 1 декабря нынешнего по 31 марта 2023 года в РК действуют сезонные меры по снижению концентрации микропыли в воздухе. Об этом объявили в министерстве экологии РК. Система мероприятий по снижению концентрации микропыли в зимний период была впервые введена в 2019 году. Движение транспортных средств, относящиеся к пятому классу по уровню выбросов, запрещено в будние дни с 6 утра до 9 вечера в Сеуле, провинции Кёнгидо, Инчхоне, Пусане и Тэгу. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч вон (77 долларов). При этом в Сеуле решено ужесточить контроль за транспортными средствами и ввести дополнительную плату на общественных парковках. До 31 марта правительство в экспериментальном порядке ограничит движение автомобилей пятого класса в Кванчжу, Тэчжоне, Ульсане и Сэчжоне. С момента введения мер контроля количество автомобилей пятого класса в стране сократилось почти на миллион до примерно 1 млн 210 тыс. единиц в конце октября этого года.