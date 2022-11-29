В РК представлен план развития космической экономики

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30 ноября министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК представило план развития космической экономики. Он конкретизирует дорожную карту изучения космоса, которую ранее представил президент РК Юн Сок Ёль. Поставлена цель к 2050 году наладить систему пилотируемого космического транспорта. Для этого должны быть выполнены такие задачи как создание космической отрасли, обеспечение космической безопасности, развитие космического сегмента в науке. Бюджет изучения космоса, который в этом году составил 563 млн долларов, к 2027 году будет увеличен до 1 млрд 150 млн долларов, а к 2030 году - до 1 млрд 600 млн долларов. План изучения космоса получил название «план Тамдок» от имени 19-го короля древнего государства Когурё Квангэтхо Великого. Его правление отмечено максимальным приростом территории страны. К 2030 году планируется создать систему беспилотных перевозок в космическом пространстве, а к 2050 году - пилотируемых перевозок, что позволит стране стать азиатским центром космических перевозок. Правительство поставило цель к 2050 году внести космическую отрасль в число десяти основных направлений южнокорейской экономики.