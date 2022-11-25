Водители грузовиков восьмой день продолжают забастовку

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Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов продолжает всеобщую забастовку, начавшуюся 24 ноября. Представители министерства сухопутных территорий и транспорта и профсоюза провели второй раунд переговоров, но без каких-либо результатов. Стороны вновь лишь обозначили разногласия по спорным вопросам, в то время как ущерб от забастовки продолжает расти. По данным Корейской ассоциации цементной промышленности, убытки от прекращения перевозок цемента составили 95 млрд 600 млн вон (73,5 млн долларов). После того, как 29 ноября на заседании кабинета министров был выпущен «приказ о возвращении на работу» бастующих водителей грузовиков, объём отгрузки цемента был восстановлен на 25% от нормального уровня. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, к утру 1 декабря было зарегистрировано 79 сбоев в работе торговых компаний. Около половины связаны со срывом поставок и прекращением сотрудничества с зарубежными партнёрами. 26 автозаправочных станций закрыты из-за отсутствия топлива.