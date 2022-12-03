Рост потребительских цен в РК в ноябре составил 5%

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Рост потребительских цен составил в РК в ноябре 5% по сравнению с прошлым годом, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, нынешний уровень инфляции является самым низким с апреля этого года, когда он составил 4,8%. Инфляция превышает двухпроцентный целевой уровень, установленный Банком Кореи, 20 месяцев подряд, и семь месяцев подряд она превышает 5%. Коммунальные услуги подорожали в прошлом месяце на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на промышленные товары выросла на 5,9%. Нефтепродукты подорожали за тот же период на 5,6%, а сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция - на 0,3%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жильё, выросли в октябре на 5,5% в годовом исчислении. Ожидается, что рост цен на обработанные продукты питания и нефтепродукты продолжится с учётом высокой стоимости нефти. При этом не исключено, что в начале следующего года инфляция пойдёт на спад.