Южнокорейские железнодорожники отменили забастовку

Photo : YONHAP News

Корейский профсоюз железнодорожников отменил забастовку, которую планировалось начать 2 декабря. В ходе переговоров, которые продолжались всю ночь с 1 на 2 декабря, профсоюз и руководство Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL) достигли предварительной договорённости по ряду спорных вопросов. Профсоюз требовал повышения заработной платы на 187 тыс. вон (143 доллара) в месяц, прозрачной системы продвижения по службе и сохранения текущих критериев оплаты труда по результатам работы. Руководство KORAIL согласилось поэтапно решить вопрос о заработной плате совместно с правительством, а также улучшить условия труда. Последнее требование связано с гибелью железнодорожника на станции Обон в Ыйване в 25 км к югу от Сеула. По структуре карьерного роста решено следовать рекомендации Национальной комиссии по трудовым отношениям.