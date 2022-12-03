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В Корее

Южнокорейские железнодорожники отменили забастовку

Write: 2022-12-02 11:03:13Update: 2022-12-03 02:42:17

Южнокорейские железнодорожники отменили забастовку

Photo : YONHAP News

Корейский профсоюз железнодорожников отменил забастовку, которую планировалось начать 2 декабря. В ходе переговоров, которые продолжались всю ночь с 1 на 2 декабря, профсоюз и руководство Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL) достигли предварительной договорённости по ряду спорных вопросов. Профсоюз требовал повышения заработной платы на 187 тыс. вон (143 доллара) в месяц, прозрачной системы продвижения по службе и сохранения текущих критериев оплаты труда по результатам работы. Руководство  KORAIL согласилось поэтапно решить вопрос о заработной плате совместно с правительством, а также улучшить условия труда.  Последнее требование связано с гибелью железнодорожника на станции Обон в Ыйване в 25 км к югу от Сеула. По структуре карьерного роста решено следовать рекомендации Национальной комиссии по трудовым отношениям. 
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