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Политика

Президент РК призвал водителей грузовиков возобновить работу

Write: 2022-12-02 11:15:19Update: 2022-12-02 11:22:45

Президент РК призвал водителей грузовиков возобновить работу

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал работников отрасли грузовых перевозок возобновить работу, объединившись в преодолении экономического кризиса. В посте на странице в Facebook глава государства отметил усилия правительства по преодолению кризисной ситуации, подчеркнув, что они принесут плоды. Не успев оправиться от последствий пандемии коронавируса, мировая экономика столкнулась с новыми вызовами в лице высокой инфляции и энергетического кризиса. «В нынешней сложной ситуации забастовка водителей грузового транспорта отрицательно сказалась на экспорте, объём которого в ноябре сократился на 14% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса возрос до 7 млрд 20 млн долларов»,- добавил президент. Юн Сок Ёль отметил важность  объединения усилий для подъёма экономики, как это было сделано во время глобального финансового кризиса. 
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