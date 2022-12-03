Представители РК и США обсудили вопросы безопасности

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2 декабря замминистра обороны РК Син Бом Чхоль встретился с делегацией Центра стратегических и международных исследований США в составе его директора Джона Хэмри, ведущего эксперта по северокорейским проблемам Виктора Чха и бывшего посла США в РК Кэтрин Стивенс. Стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности. Син Бом Чхоль подчеркнул, что череда провокаций и возможность применения Севером ядерного оружия представляет серьёзную угрозу безопасности и миру на Корейском полуострове и в мире в целом. Он отметил, что РК и США сотрудничают в сдерживании северокорейских ракетно-ядерных угроз, в том числе, прилагая усилия к повышению эффективности сил расширенного сдерживания. Син Бом Чхоль представил основные направления Индо-Тихоокеанской политики Сеула. Представители центра поддержали укрепление сил расширенного сдерживания, отметив глубокую обеспокоенность по поводу беспрецедентного обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с провокациями Пхеньяна.