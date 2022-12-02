РК, США и Япония проявили солидарность в санкционном давлении на КНДР

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РК, США и Япония приняли решение о санкциях против Северной Кореи, что воспринимается как проявление нежелания мириться с отсутствием реакции Совета Безопасности ООН в ответ на северокорейские провокации. Отсутствие ответных мер объясняется позицией постоянных членов Совбеза - России и Китая. Из-за невозможности принятия полноценной резолюции США предложили принять хотя бы заявление от имени председателя организации, но и в этом вопросе подвижек нет. В итоге 1 декабря США внесли в санкционный список трёх высокопоставленных руководителей Трудовой партии Кореи, причастных к развитию ракетно-ядерной программы. 2 декабря о решении ввести санкции сообщили в Сеуле. Под них подпали шесть сотрудников Внешнеторгового банка КНДР, один гражданин Тайваня и один гражданин Сингапура, а также четыре северокорейские торговые и судоходные компании, и три сингапурские судоходные компании. Следом Япония добавила в свой санкционный список три организации и одно физическое лицо. Практически одновременное объявление санкционных мер тремя странами может быть направлено на максимизацию их эффективности и привлечение внимания мирового сообщества. Велика вероятность, что РК, США и Япония продолжат совместные усилия в этом направлении.