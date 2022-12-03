Сборная РК вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

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Южнокорейские футболисты в третий раз в истории вышли в 1/8 чемпионата мира по футболу. Они одержали победу в заключительном матче группового этапа мирового первенства 2022 года над командой Португалии со счётом 2:1. Матч состоялся 2 декабря на стадионе Education City в Аль-Райяне к западу от Дохи, столицы Катара. Несмотря на проигрыш, португальские футболисты также вышли в 1/8 финала с первого места в группе. Они набрали шесть очков, южнокорейские футболисты - четыре. Сборные Уругвая и Ганы не вышли из группы. В заключительной игре команда Уругвая одержала победу над сборной Ганы со счётом 2:0. У уругвайцев, как и у сборной РК, четыре очка, но они уступают южнокорейским футболистам по дополнительным показателям. Сборная РК выходила в 1/8 финала на чемпионатах мира в 2002 и 2010 годах.