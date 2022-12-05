Президент РК вновь подверг критике забастовку водителей грузовиков

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал профильные ведомства действовать максимально оперативно и строго ради прекращения всеобщей забастовки, которую Союз солидарности грузоперевозчиков проводит с 24 ноября. Выступая 4 декабря на заседании правительства, он распорядился подготовить условия для выпуска «приказа о возвращении на работу» водителей, которые занимаются перевозками продукции нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Глава государства подчеркнул, что массовый отказ водителей грузовиков от перевозок, создание препятствий нормальной работе логистической системы, оказание давления на водителей, продолжающих работать, являются противозаконными действиями. Всё это создаёт серьёзную угрозу принципам верховенства закона, поскольку Союз солидарности грузоперевозчиков в своих интересах лишает свободы других, «держа в заложниках экономику страны». Президент напомнил, что забастовщики позволяют себе насильственные действия, перекрывая подвоз материалов к строительным объектам. Юн Сок Ёль призвал правительство мобилизовать силы и средств армии для минимизации ущерба в промышленности. Говоря о намеченной на 6 декабря забастовке Корейской конфедерации профсоюзов, президент заявил, что речь идёт о политической забастовке, а не о представлении интересов рабочих.