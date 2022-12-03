МОТ может вмешаться в забастовку водителей грузовиков в РК

Международная организация труда (МОТ) инициирует процесс «экстренного вмешательства» в противостояние работников сферы грузовых перевозок и правительства РК. Как сообщили в Союзе солидарности грузоперевозчиков, который проводит всеобщую забастовку, 2 декабря организация направила союзу письмо, в котором говорится, что позиция забастовщиков передана южнокорейскому правительству. Это был ответ на призыв союза к МОТ «экстренно вмешаться» в ситуацию, направленный перед выпуском правительством «приказа о возвращении на работу». Бастующие подчёркивают, что ответ является признанием несоответствия вышеуказанного приказа конвенциям МОТ, а принудительное возвращение на работу является ограничением права на забастовки. Если принимать позицию союза о том, что МОТ рассматривает действия правительства РК как нарушение конвенций, то это придаст дополнительные силы протестным выступлениям водителей грузовиков. Однако правительство считает, что выражение «вмешательство МОТ» всего лишь подтверждает факт ознакомления с позицией власти. Вице-премьер Чху Гён Хо пообещал принять юридические меры для строгого наказания водителей, которые принимают участие в незаконной групповой акции и отказываются вернуться на работу.