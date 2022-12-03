Премьер-министр РК завершил зарубежную поездку

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3 декабря премьер-министр РК Хан Док Су завершил зарубежную поездку, в ходе которой он посетил Францию, Мозамбик и Гану. На встрече с корейской диаспорой в столице Ганы Аккре, состоявшейся перед вылетом в Сеул, он заявил, что правительство сделает РК страной, которую будут уважать. Об этом Хан Док Су сообщил на своей странице в Facebook, пообещав усиленно работать в этом направлении. 2 декабря он встретился с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо, обсудив вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, безопасности в Гвинейском заливе, а также по взаимодействию на международной арене. Южнокорейский премьер-министр призвал президента Ганы оказать поддержку кандидатуре Пусана в качестве места проведения Всемирной универсальной выставки World Expo-2030. 30 ноября глава южнокорейского правительства встретился с президентом страны Филипе Ньюси и премьер-министром Адриано Малеяне.