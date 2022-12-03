РК и США продолжают обсуждать спорные пункты Акта об инфляции

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Южнокорейская делегация, состоящая из представителей правительства и Национального собрания, прибыла в Вашингтон для консультаций по содержанию Акта об инфляции, который нацелен на поддержку производителей электромобилей, работающих в США. Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын, в частности, заявил, что делегация прибыла в США для окончательного обсуждения с Белым домом плана минимизации возможного ущерба для крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor, который активно работает на американском рынке. Министерство финансов США планирует к концу декабря опубликовать детали Акта об инфляции. В этой связи южнокорейская сторона ожидает внесения поправок в документ, которые устранят некоторые недочёты, о чём ранее говорил президент США Джо Байден. Председатель парламентского комитета по вопросам промышленности, торговли, малого, среднего и венчурного бизнеса Юн Гван Сок отметил, что в рамках консультаций планируется обсудить возможности разрешения спорных моментов, учитывая, что американский президент впервые официально заявил о наличии недочётов в Акте об инфляции, требующих изменений. Между тем, в ЕС заявили о намерении изменить свою систему субсидирования бизнеса в рамках противостояния соответствующей политике Вашингтона, которая может привести к оттоку в США европейских инвестиций. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен принять меры для того, чтобы сбалансировать глобальную конкуренцию в связи с принятием в США Акта об инфляции. Правительство РК намерено тесно сотрудничать с ЕС в вопросе устранения дискриминационных пунктов акта.