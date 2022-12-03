В Японии растёт спрос на южнокорейскую лапшу рамён

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В Японии быстрыми темпами растёт спрос на южнокорейскую лапшу быстрого приготовления рамён. Её острый вкус приобретает популярность среди японцев. В последнее время в Японии появляются рестораны, в которых готовят рамён по-корейски. Один из таких ресторанов открылся в Осаке. Гости выбирают понравившийся рамён и на специальном аппарате в бумажной таре варят блюдо. Аппарат сам определяет время варки и количество воды. Посетители ресторанов делятся впечатлениями о посещениях в социальных сетях, поскольку подобных аппаратов в Японии прежде не было. Японский рынок рамён в основном представлен заварной лапшой, которую просто заливают кипятком. Но в связи с увеличением количества людей, готовящих дома, а также популярностью корейских сериалов растёт спрос на пакетированный рамён, который нужно варить. Одной из причин такого успеха является интерес к острому вкусу говяжьего бульона в корейской лапше, тогда как в Японии рамён обычно изготавливается на основе куриного и рыбного бульона. Недавний опрос показал, что вторым по популярности в Японии стал острый рамён без бульона. В прошлом году в Японию было экспортировано лапши быстрого приготовления на сумму 85 млрд вон (65 млн 800 тыс. долларов). Среднегодовой рост экспорта рамён превышает 25%.