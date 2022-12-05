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Политика

Юн Сок Ёль: Забастовка водителей сравнима с ядерной угрозой Севера

Write: 2022-12-05 15:25:25Update: 2022-12-05 15:27:52

Юн Сок Ёль: Забастовка водителей сравнима с ядерной угрозой Севера

Photo : KBS News

Отказ грузоперевозчиков от работы – это то же самое, что ядерная угроза Северной Кореи. Если поддаться незаконным действиям и насилию, порочный круг продолжится. Как сообщил представитель администрации президента корреспонденту KBS, об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшегося 5 декабря совещания со своими помощниками.  Глава государства призвал к нулевой терпимости в отношении забастовки членов Союза солидарности грузоперевозчиков, которая продолжается 12 дней. В октябре Юн Сок Ёль сказал, что Северная Корея «ничего не выиграет» от своей программы создания ядерного оружия, а сейчас он заявляет, что забастовщики «ничего не выиграют» от незаконных действий. Президент неоднократно призывал правительство жёстко реагировать на забастовку. В этой связи появилась информация о подготовке дополнительного «приказа о возвращении на работу» водителей, которые занимаются перевозками продукции нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности.  Правительство сохраняет контроль за ситуацией, мобилизуя дополнительные ресурсы, в том числе, военных. 
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