Юн Сок Ёль: Забастовка водителей сравнима с ядерной угрозой Севера

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Отказ грузоперевозчиков от работы – это то же самое, что ядерная угроза Северной Кореи. Если поддаться незаконным действиям и насилию, порочный круг продолжится. Как сообщил представитель администрации президента корреспонденту KBS, об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшегося 5 декабря совещания со своими помощниками. Глава государства призвал к нулевой терпимости в отношении забастовки членов Союза солидарности грузоперевозчиков, которая продолжается 12 дней. В октябре Юн Сок Ёль сказал, что Северная Корея «ничего не выиграет» от своей программы создания ядерного оружия, а сейчас он заявляет, что забастовщики «ничего не выиграют» от незаконных действий. Президент неоднократно призывал правительство жёстко реагировать на забастовку. В этой связи появилась информация о подготовке дополнительного «приказа о возвращении на работу» водителей, которые занимаются перевозками продукции нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Правительство сохраняет контроль за ситуацией, мобилизуя дополнительные ресурсы, в том числе, военных.