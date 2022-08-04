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5 декабря в Сеуле состоялся южнокорейско-вьетнамский саммит. Открывая встречу, президент РК Юн Сок Ёль отметил, что за последние 30 лет две страны установили отношения взаимовыгодного сотрудничества, и теперь пришло время подготовиться к следующим 30 годам. Выступая с ответной речью, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подчеркнул, что Вьетнам придаёт важное значение отношениям с РК в своей внешней политике. В ходе саммита лидеры двух стран договорились вывести отношения между Сеулом и Ханоем на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, открыв новую эру в двусторонних отношениях. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян и его вьетнамский коллега Нгуен Хонг Дьен подписали три меморандума о взаимопонимании. Один из них предусматривает расширение сотрудничества в разведке и разработке полезных ископаемых, укрепление цепочек поставок и поощрение инвестиций в этой области. Вьетнам занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов и третье место по запасам вольфрама. РК обладает передовыми технологиями добычи и переработки таких полезных ископаемых. Отдельный меморандум предусматривает активизацию сотрудничества в области производства электроэнергии из возобновляемых источников. В третьем меморандуме зафиксированы договорённости о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, касающихся правил происхождения одежды, изготовленной из южнокорейского текстиля. Нгуен Суан Фук стал первым иностранным лидером, посетившим РК с государственным визитом после начала работы Юн Сок Ёля на посту президента РК.