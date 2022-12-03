Север обстрелял буферные зоны в Восточном и Жёлтом морях

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5 декабря Северная Корея обстреляла восточные и западные морские «буферные зоны». Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, начиная с 14:59, выпущено около 130 артиллерийских снарядов. Как предполагают военные, обстрел вёлся из реактивных установок залпового огня. С мыса Чансангот в уезде Ёнён-гун провинции Хванхэ-Намдо обстреляны буферные зоны в Жёлтом море, а из уезда Кымган-гун провинции Канвондо – в Жёлтом море. Снаряды упали в границах буферных зон, установленных в соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. Обстрелы морских буферных зон являются нарушением данного соглашения. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.