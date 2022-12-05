В «Белой книге по обороне» РК режим и армия КНДР названы «враждебными»

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В «Белой книге по обороне» за 2022 год северокорейские политические силы и армия обозначены как враждебные для РК. Об этом сообщили 6 декабря южнокорейские СМИ, знакомые с проектом документа, который будет официально представлен в январе следующего года. Источник в правительстве заявил, что политический режим и армия Севера названы врагами РК в соответствии с политикой нынешней администрации. Ещё 3 мая комиссия по приёму президентских полномочий сообщила о рассмотрении возможности включения в «Белую книгу по обороне» соответствующего пункта в рамках 110-ти главных задач государственной политики. Аналогичная позиция была обозначена в пособии о боевом духе военнослужащих. Термин «главный враг» в отношении КНДР был впервые применён в «Белой книге» 1995 года. Он использовался до 2000 года. Затем в межкорейских отношениях наметились сдвиги в сторону примирения, и в 2004 году данный термин был заменён на «прямую военную угрозу», а при президенте Ли Мён Баке - на «прямую и серьёзную угрозу». В 2010 году, когда был потоплен сторожевой корабль «Чхонан» и обстрелян остров Ёнпхёндо, северокорейские политические силы и армия были названы «врагами». Такой позиции в Сеуле придерживались вплоть до прихода к власти Мун Чжэ Ина, когда начали употреблять выражение «считаем врагом силы, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, народу и имуществу РК, а также посягающие на эти ценности». Таким образом, северокорейский режим назван «врагом» впервые с 2016 года. При этом в «Белой книге» скорее всего не будет указания на то, что КНДР является «главным врагом» РК.