Продажи крупных оборонных предприятий РК выросли на 3,6%

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В прошлом году объём продаж южнокорейских оборонных предприятий, вошедших в число ста крупнейших профильных компаний мира, вырос на 3,6% в годовом исчислении, составив 7 млрд 200 млн долларов. Об этом сообщили 5 декабря в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира. Показатель компании Hanwha Aerospace, вошедшей в список 50-ти крупнейших в мире, вырос на 7,6%, составив 2 млрд 600 млн долларов. Компания LIG Nex1 находится на 71-м месте. Её продажи выросли на 11%, составив 1 млрд 600 млн долларов. По оценке института, эти две компании стали движущей силой по уровню продаж для отечественной оборонной промышленности. Hanwha Aerospace заключила крупные контракты с Польшей, и её продажи, как ожидается, будут расти. По состоянию на прошлый год на долю указанных южнокорейских компаний приходятся 1,2% продаж ста крупнейших предприятий мира. Доля США составила 51%, Китая - 18%, Великобритании - 6,8%, Франции - 4,9%, Израиля - 2%, Германии - 1,6%, Японии - 1,5%. Речь идёт не об общих показателях, а о крупнейших компаниях. С 2017 по 2021 год РК находилась на восьмом месте среди стран-экспортёров вооружений с долей 2,8% мирового рынка.