Ожидаемая продолжительность жизни в РК 83,6 года

Photo : YONHAP News

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в РК составила 83,6 года, что на 0,1 года больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2011 годом, данный показатель вырос на 3 года. Такие данные представило 6 декабря Национальное статистическое управление. Среди мужчин показатель составил 80,6 года, среди женщин - 86,6 года. Разрыв между женщинами и мужчинами постепенно сокращается. В 1985 году он составлял 8,6 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития составила 77,7 года. Ожидается, что южнокорейские мужчины, которым в прошлом году исполнилось 40 лет, в среднем проживут ещё примерно 41,7 года, а женщины - 47,4 года. Мужчины в возрасте 60 лет проживут ещё 23,5 года, а женщины - 28,4 года. Среди мальчиков, родившихся в прошлом году, вероятность прожить до 80 лет составляет 63,1%, а среди девочек - 81,7%.