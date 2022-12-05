РК может присоединиться к «потолку» цен на российскую нефть

Photo : YONHAP News

Правительство РК планирует продолжить консультации с заинтересованными странами о присоединении к «потолку» цен на российскую сырую нефть, который был введён западными странами. Как напомнили 5 декабря в МИД РК, ранее Сеул уже выражал готовность присоединиться к данной мере. Этот вопрос обсуждали в июле министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо и министр финансов США Джанет Йеллен. 2 декабря Евросоюз принял решение о введении предельной стоимости российской нефти в размере 60 долларов. Его поддержали страны «Большой семёрки» и Австралия. Влияние данной инициативы на экономическую ситуацию в РК будет незначительным, поскольку Сеул не планирует в ближайшее время закупать нефть в России. Между тем, российские власти заявили, что нефть не будет поставляться в страны, которые приняли решение о присоединении к «потолку цен».