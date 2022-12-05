Зарубежные банки снизили прогнозы роста экономики РК

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Крупнейшие зарубежные инвестиционные банки снизили прогнозы роста южнокорейской экономики на следующий год. Как сообщили 6 декабря в Корейском центре международных финансов, по состоянию на конец ноября средний прогноз девяти банков, включая Barclays, BoA-Merrill Lynch, Citi и Bank of America, составил 1,1%, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Самый высокий прогноз у банка BoA-Merrill Lynch – 2%. HSBC прогнозирует рост южнокорейской экономики на 1,5%, Credit Suisse, Goldman Sachs и JP Morgan - 1,4%. Эксперты Nomura Securities считают, что в 2023 году южнокорейская экономика сократится на 1,3%. Средний прогноз роста экономики на этот год составил 2,5%, что на 0,1% выше, чем в октябре. Прогноз роста потребительских цен на этот год составил 5,1%, на следующий год 3,1%.