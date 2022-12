Photo : YONHAP News

Южнокорейская гёрлз-группа Black Pink получила звание «Артист года» по версии журнала TIME (2022 Entertainer of the Year). Об этом сообщили 6 декабря в продюсерском агентстве YG Entertainment. Женский коллектив впервые отобран в данную категорию, однако Black Pink является иконой современности и самым известным женским музыкальным коллективом в мире. Указаны и успехи группы в этом году в различных мировых чартах. Помимо этого, у Black Pink самое большое количество подписчиков на сайте YouTube. В 2019 году журнал внёс Black Pink в число ста главных восходящих звёзд в рейтинге 100 NEXT, а в 2020 году группа удостоена звания «Человек года».