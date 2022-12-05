Профсоюзы РК проявляют солидарность с бастующими

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6 декабря Корейская конфедерация профсоюзов проводит всеобщую забастовку и митинги в своих 15 отделениях по всей стране. Выступления организованы в поддержку Союза солидарности грузоперевозчиков, который 13-й день продолжает забастовку. Как отметили в конфедерации, правительство не только выпустило антиконституционный «приказ о возращении на работу» водителей грузовиков, но и пытается ослабить забастовку с помощью расследования на местах, проводимого комиссией по добросовестной конкуренции. Союз солидарности работников сферы услуг и профсоюз строителей намерены провести забастовки в поддержку водителей грузовиков. К настоящему моменту в результате забастовки возникли сбои в отгрузке продукции металлургической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей, автомобильной и цементной промышленности. За 12 дней задержаны отгрузки на сумму 3,5 трлн вон (2 млрд 660 млн долларов). В ряде отраслей может быть сокращено производство в связи с нехваткой складских площадей. По состоянию на первую половину дня 6 декабря на 85 автозаправках по всей стране закончилось топливо. Между тем, объём перевозок цемента удалось восстановить до 80% от обычного показателя.