Решение о масочном режиме в РК будет принято до конца года

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Решение об отмене или продлении обязательного масочного режима в закрытых помещениях будет принято до конца года. Об этом сообщил 7 декабря министр административного управления и безопасности РК Ли Сан Мин. Предварительное обсуждение данного вопроса запланировано на 9 декабря на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Окончательный план дальнейших карантинных мер будет утверждён по результатам публичных слушаний и консультаций с экспертами. Между тем, в стране складывается нестабильная эпидемическая ситуация. 5 и 6 декабря число новых случаев COVID-19 превышает 70 тысяч. Наступившей зимой ожидается новая волна коронавируса, в связи с чем необходимо сохранить единую для всей страны систему карантинных мер,- подчеркнул Ли Сан Мин. Ранее на этой неделе администрации города Тэчжона и провинции Чхунчхон-Намдо объявили о намерении отменить обязательный масочный режим в помещениях.