Польша получила первую партию вооружений из РК

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6 декабря в Польшу прибыла первая партия вооружений южнокорейского производства. 10 танков К2 и 24 самоходные артиллерийские установки (САУ) К-9 поступили спустя четыре месяца после подписания контракта. В церемонии встречи южнокорейских вооружений, состоявшейся на базе польских военно-морских сил в Гдыне, приняли участие президент Польши Анджей Дуда и директор Корейского агентства оборонного развития Ом Дон Хван. В своём выступлении Анджей Дуда отметил необходимость оснащения польской армии современными видами оружия. В связи со сложной ситуацией в соседней Украине своевременные поставки из РК приобретают важное значение,- добавил он. В рамках ранее подписанных контрактов РК поставит Польше 980 танков К2, 648 САУ К-9, 48 истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239.