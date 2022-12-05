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В мире

ВВС: Две кореянки – в списке самых влиятельных женщин мира

Write: 2022-12-07 11:42:25Update: 2022-12-07 11:47:41

ВВС: Две кореянки – в списке самых влиятельных женщин мира

Photo : YONHAP News

Две представительницы РК вошли в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года по версии Британской радиовещательной корпорации BBC. Это бывший председатель  объединённого комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации Демократической партии Тобуро Пак Чи Хён и вице-председатель CJ Group Ли Ми Гён. Эксперты  BBC высоко оценили общественную и политическую деятельность Пак Чи Хён, представив её как молодого «политического реформатора». Ли Ми Гён была отмечена за её вклад в развитие искусства, в том числе, корейской волны Халлю. Она является главным продюсером фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, лауреата премии «Оскар». Ранее, в 2019 и 2020 годах, в список BBC были включены профессор кафедры криминальной психологии университета Кёнги Ли Су Чжон и бывший начальник управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. 
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