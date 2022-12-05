Госдеп США предварительно одобрил продажу Сеулу вертолётов

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Госдепартамент США предварительно одобрил продажу Сеулу вертолётов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на общую сумму 1,5 млрд долларов. Как сообщили 6 декабря в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США, которое отвечает за поставки вооружений за рубеж, одобрена заявка РК на покупку 18-ти американских вертолётов CH-47F, 42-х двигателей и 44-х комплексов защищённой связи. Данная сделка внесёт вклад в достижение целей Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность союзника, играющего важную роль в поддержании политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,- говорится в сообщении. Для осуществления сделки необходимо окончательное одобрение продажи вертолётов Конгрессом.