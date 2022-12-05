В США предложили учредить День кимчхи

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В библиотеке Конгресса США в Вашингтоне состоялось мероприятие, посвящённое Дню кимчхи, корейских традиционных квашеных овощей. Там проходит выставка кимчхи и корейской кухни в целом. Для посетителей приготовили свежие кимчхи и многочисленные блюда, в состав которых входят кимчхи. Многие американские парламентарии хвалебно высказываются о свойствах кимчхи. Многие участники мероприятия, в том числе, сенатор Ричи Торрес, попробовали кимчхи впервые. В Сенате США инициирован проект резолюции с предложением об учреждении Дня кимчхи на государственном уровне. Сенатор корейского происхождения Мэрилин Стриклэнд отметила, что учреждение Дня кимчхи имеет важное значение в повышения значимости корейской культуры и истории, а также в укреплении самоидентификации американцев корейского происхождения. День кимчхи отмечается 22 ноября. Дата выбрана в связи с тем, что в это блюдо входят 11 ингредиентов, которые в сочетании обладают 22-мя полезными свойствами. Инициатива придания Дню кимчхи статуса государственного праздника уже одобрена в ряде регионов США, в том числе, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вирджиния. Теперь предлагается распространить инициативу на всю страну. Корейские производители кимчхи уверены, что учреждение Дня кимчхи в США внесёт вклад в укрепление статуса РК в качестве родины кимчхи. Это в свою очередь повысит интерес к корейской кухне и продуктам. Экспорт кимчхи в США за период с января по ноябрь составил 26 млн 700 тыс. долларов.