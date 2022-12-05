В РК растёт разрыв в размерах имущества богатых и бедных

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Средняя стоимость имущества южнокорейских домохозяйств, относящихся к 20% населения с наибольшим доходом, по состоянию на конец марта этого года составил 1 млрд 654 млн 570 тыс. вон (1 млн 254 тыс. долларов). Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это в 64 раза больше по сравнению со стоимостью имущества домохозяйств, относящихся к 20% населения с наименьшим доходом. Она составляет 25 млн 840 тыс. вон (20 тыс. долларов). Разрыв между двумя группами достиг максимальной отметки с 2012 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Увеличение разрыва объясняется активизацией рынка недвижимости, на которую приходится значительная доля состояния обеспеченных корейцев. С марта 2021 года по март этого года цены на жилую недвижимость выросли на 7,47%.