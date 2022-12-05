РК перейдёт на международную систему подсчёта возраста

Photo : KBS News

С 2023 года РК окончательно перейдёт на международную систему подсчёта возраста. Она будет обязательной к использованию во всех судебных и административных учреждениях. Поправки в гражданское и административное законодательство одобрены 7 декабря парламентским комитетом по законодательству и судебной системе. Таким образом, будет прекращено использование двух других систем подсчёта возраста, в том числе, наиболее распространённой системы «корейского возраста», согласно которой всем детям при рождении исполняется год, и ежегодно 1 января добавляется год. Другая система, которая будет упразднена, - это система года рождения, при которой возраст рассчитывается путём вычитания года рождения из текущего года без учёта месяцев. Нынешний президент РК Юн Сок Ёль в своей предвыборной программе обещал унифицировать возрастную систему, полностью перейдя на международный возраст. Ожидается, что поправки будут приняты на пленарном заседании Национального собрания, которое пройдёт 12-13 декабря.