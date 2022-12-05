Водители грузовиков продолжают забастовку

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Союз солидарности грузоперевозчиков вторую неделю продолжает всеобщую забастовку, начавшуюся 24 ноября. Активность протестующих снизилась, и грузоперевозки постепенно восстанавливаются. Однако забастовку в поддержку водителей начал профсоюз строителей, что привело к сбоям в работе на некоторых объектах. Между тем, завод компании Hyundai Steel приступил к отгрузке продукции в объёме 50% от суточного плана. Отгрузка началась и на металлургическом заводе POSCO. Количество автозаправочных станций, оставшихся без топлива в результате забастовки, сократилось с 96-ти 5 декабря до 81-й 6 декабря. Министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин призвал бастующих вернуться на работу, указав, что в результате сбоев в логистике размер ущерба в металлургической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях достиг 3,5 трлн вон (2 млрд 700 млн долларов).