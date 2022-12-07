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Экономика

Правительство РК издало второй приказ о возвращении на работу

Write: 2022-12-08 10:34:04Update: 2022-12-08 18:34:06

Photo : YONHAP News

Правительство РК издало приказ о возвращении на работу бастующих перевозчиков продукции нефтехимической и металлургической промышленности. Об этом сообщил 8 декабря премьер-министр РК Хан Док Су. Он напомнил, что забастовка водителей грузовиков, которая продолжается уже 15 дней, привела к сбоям в работе промышленных предприятий.  Это второй подобный приказ. На прошлой неделе правительство приказало вернуться на свои рабочие места бастующим перевозчикам продукции цементной промышленности. «Продолжительный и при этом необоснованный отказ от перевозок грузов наносит серьёзный ущерб экономике»,- заявил Хан Док Су. Он добавил, что издание приказов о возвращении на работу – это острая необходимость, поскольку сбои в поставках металлургической и нефтехимической продукции распространяются на ключевые экспортные отрасли, такие как автомобилестроение, судостроение и производство полупроводников. Глава правительства вновь призвал водителей прекратить забастовку, подчеркнув, что «правительство не пойдёт на компромисс и привлечёт к ответственности участников незаконных действий». Тысячи водителей грузовых автомобилей бастуют с 24 ноября, требуя расширения системы гарантий минимальной заработной платы. 
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