Национальное собрание РК проводит пленарные заседания

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8 и 9 декабря, в последние дни осенней сессии Национального собрания, депутаты проводят пленарные заседания. Они обсуждают бюджет на 2023 финансовый год, который должен быть обязательно принят до конца текущей сессии. Между тем, между правящей партией и оппозицией по-прежнему существуют разногласия по ряду ключевых пунктов бюджетного законопроекта. Это, в частности, финансирование переноса администрации президента. Ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро вынесла на обсуждение отставку министра административного управления и безопасности Ли Сан Мина, который должен нести ответственность за трагедию в сеульском районе Итхэвон. Голосование по этому вопросу пройдёт 9 декабря. Правящая партия Сила народа считает, что оппозиция чрезмерно сосредоточена на политических вопросах в ущерб экономике. 10 декабря по требованию Демократической партии Тобуро начнётся внеочередная парламентская сессия.