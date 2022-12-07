Глава МАГАТЭ посетит РК

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит РК в период с 13 по 16 декабря. Он встретится с министром иностранных дел Пак Чином и другими представителями правительства, чтобы обсудить северокорейские ядерные разработки. Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу высокой вероятности проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания. Ожидается также, что стороны обсудят японский план сброса в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» весной следующего года. МАГАТЭ создало целевую группу, состоящую из экспертов со всего мира, для проверки процесса очистки загрязнённой воды, сброс которой должен быть осуществлён безопасно и в соответствии с международными нормами. Министерство иностранных дел РК обращалось в МАГАТЭ с запросом гарантировать участие в целевой группе южнокорейских представителей.