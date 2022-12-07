Сборная РК по футболу вернулась на родину

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7 декабря южнокорейская сборная по футболу, принимавшая участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, вернулась на родину. В международном аэропорту Инчхон болельщики тепло встретили футболистов. 24 участника сборной поблагодарили жителей страны за поддержку, которую они оказывали с момента открытия чемпионата. Спортсмены Ким Сын Гю и Чон У Ён вернулись в свои команды раньше сразу после того, как сборная выбыла из дальнейшего участия в чемпионате, проиграв в 1/8 финала команде Бразилии. Главный тренер сборной Паулу Бенту сразу после матча с Бразилией объявил об уходе со своего поста. Он отметил, что это решение не связано с результатами чемпионата, и оно было принято ещё в сентябре. Бенту заявил: «Хочу поблагодарить игроков за то, что они сделали. Они отдали все свои силы, и я рад и горд, что был их тренером». Он также поблагодарил болельщиков, приехавших в аэропорт, чтобы встретить команду. Член сборной, нападающий Хван Хи Чхан, который забил решающий гол в ворота португальской команды на групповом этапе, заявил, что изо всех сил старался помочь команде выйти в 1/8 финала. На нынешнем чемпионате южнокорейские футболисты в третий раз вышли из группового этапа: в 2002 году они смогли дойти до полуфинала, а в 2010 году, как и на этот раз, до 1/8 финала.