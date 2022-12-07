КНДР усилит контроль над производством и распределением зерна

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Северная Корея, где остро стоит продовольственная проблема, начала усиливать контроль над производством и распределением зерна, внося поправки в соответствующие законы. Как сообщило 8 декабря агентство ЦТАК, на состоявшемся накануне заседании Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР были утверждены поправки и дополнения к законам о строительном надзоре, информатизации, санитарном надзоре за пищевыми продуктами, сертификации качества, сельском хозяйстве и продовольственной политике. Поправки к законам о сельском хозяйстве и продовольственной политике направлены на предотвращение коррупции при закупке, переработке и реализации зерна. 25 сентября этого года Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи рассмотрело меры по борьбе с «явлениями, препятствующими осуществлению зерновой политики партии и государства».