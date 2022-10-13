Профицит платёжного баланса РК в октябре 880 млн долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, профицит текущего платёжного баланса РК составил в октябре текущего года 880 млн долларов. Это на 7 млрд 130 млн долларов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Профицит сохранялся в течение 23 месяцев подряд - с мая 2020 года по март текущего года. В апреле был зафиксирован дефицит, с мая по июль профицит, а в августе вновь дефицит. С сентября сохраняется минимальный профицитный показатель. Что касается торгового баланса, то его дефицит составил в октябре 1 млрд 480 млн долларов. Экспорт сократился на 3 млрд 360 млн долларов в годовом исчислении, составив 52 млрд 590 млн долларов. Наиболее существенно сократились зарубежные поставки полупроводников и продукции химической промышленности. Импорт вырос за тот же период на 4 млрд 220 млн долларов, составив 54 млрд 70 млн долларов.