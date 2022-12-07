РК на десятом месте в мире по военным расходам

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В 2021 году страны мира потратили на оборонные нужды 2 трлн 66 млрд долларов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили 9 декабря в Корейском институте планирования и развития оборонных технологий (KRIT). На первом месте оказались США - 800 млрд долларов. В первую тройку также вошли Китай (293 млрд долларов) и Индия (76 млрд долларов). Далее следуют Великобритания (68 млрд долларов) и Россия (65 млрд долларов). Япония на девятом месте (54 млрд долларов). Замыкает первую десятку РК (50 млрд долларов). Объём продаж ста крупнейших производителей вооружений составил в 2020 году 531 млрд долларов, что составляет четверть мирового рынка. В период с 2017 по 2021 год РК занимала восьмое место в данном сегменте с долей в 2,8%. Среди лидеров рынка США (39%), Россия (19%), Франция (11%). Также в списке крупных поставщиков вооружений Китай (4,6%), Германия (4,5%), Италия (3,1%) и Великобритания (2,9%). По итогам этого года позиции РК могут улучшиться, учитывая крупные контракты с Польшей и другими странами.